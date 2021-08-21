Пятеро осужденных сбежали из бурятского психдиспансера

В Бурятии пятеро преступников сбежали из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района.

Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов на своей странице в социальных сетях. Отмечается, что преступники проходили там принудительное лечение. Точное количество сбежавших заключенных устанавливается, по предварительным данным, их пять.

Глава региона призвал всех жителей быть осторожнее и внимательнее и тщательно следить за детьми. На место происшествия уже выехали бойцы ОМОН и СОБРа. Руководство МВД будет осуществлять координацию действий.