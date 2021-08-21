Интерес к морским круизам вырос в России на 20%

Число российский туристов, выбирающих для отдыха морские путешествия, увеличилось на 20%, сообщила руководитель отдела продаж "Черноморские круизы" Василина Корчак.

Увеличение количества путешественников наблюдается на рейсах в 2021 году. Круизы по Черному морю набирают популярность. Это обусловлено рядом факторов, например, узнаваемостью лайнера "Князь Владимир" и запуском программы поддержки внутреннего туризма, передает слова эксперта ТАСС.

"По сравнению с аналогичным периодом 2019 года в этом году наблюдается увеличение количества туристов порядка 20% на рейсах", — отметила Корчак.

На круизном сообщении не сказались даже неблагоприятные погодные условия. Рейсы не отменялись, но корректировать маршруты все же пришлось. В 2021 году компания организовала краткосрочные круизы для гостей с посадкой в любом порту следования лайнера "Князь Владимир, среди которых Ялта, Севастополь, Сочи и Новороссийск.

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова порекомендовала жителям России выбирать круизные направления, активный отдых и оздоровительные программы, передает телеканал "360".