Политолог Журавлев: Германия сильно обижена на Украину из-за ее «вывертов» по Донбассу

Германия недовольна отказом Украины выполнить Минские соглашения в полном объеме. Однако Берлин не станет оказывать давление на киевские власти, будучи стратегическим союзником США. К такому выводу в эфире радио Sputnik пришел научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при Правительстве России Дмитрий Журавлев.

Ранее в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Стороны обсудили, в том числе, и ситуацию в Донбассе. Меркель обратила внимание, что «нормандский формат» международного урегулирования конфликта переживает «некоторый застой».

В свою очередь Путин призвал канцлерин повлиять на украинское руководство для выполнения всех обязательств в регионе. Он также выразил обеспокоенность, что Киев намерен принять закон, который полностью противоречит Минским соглашениям.

kremlin.ru / Администрация президента России

Журавлев напомнил, что и Меркель, и действующий президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в свое время «вложили авторитет в договоренности по Донбассу». Именно поэтому фактический отказ Украины выполнять обещания сильно обижает германское руководство.

«Они довольно сильно обижены, что Украина не выполняет то, о чем договорились. Но будучи стратегическим союзником США, Германия не может и не хочет слишком сильно давить на Украину. Потому что понятно, что всякий враг России — это всегда друг Америки, а значит и друг Германии», — отметил политолог.

Впрочем, от «вывертов» Украины, в том числе, и в газовой сфере, куда больше «страдают» сами немцы, нежели россияне, констатировал Журавлев. В этой связи Берлин напомнит Киеву про необходимость выполнять Минские соглашения.

«Меркель скажет это, но при этом всем будет ясно, что слишком сильно пугаться Украине рано», — подытожил эксперт.

Ранее в Верховную раду внесли законопроект «О переходном периоде». Документ называет власти непризнанных Донецкой и Луганской республик «оккупационными администрациями РФ» и полностью игнорирует обязательства Киева по Донбассу.