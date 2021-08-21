Полицейские задержали петербургского мундепа во время получения крупной взятки

Оперативные сотрудники задержали депутата МО Волковское Александра Савченкова с поличным во время получения взятки в размере 366 тыс. рублей.

Муниципальный депутат доставлен в отдел полиции. В отношении его возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Об этом сообщило издание "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следствие направило ходатайство в суд об избрании меры пресечения народному избраннику. Также правоохранители проверяют мундепа на причастность к аналогичным преступлениям.