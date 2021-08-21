Фигурант дела бывших бойцов "Альфы" умер после потасовки в СИЗО

Обвиняемый по делу экс-бойцов спецназа ФСБ "Альфа" скончался в "Матросской тишине". Это произошло после драки с другим арестантом.

Член ОНК Москвы Ева Меркачева сообщила СМИ о внезапной смерти 55-летнего Андрея Воскресенского. Перед этим у него произошла потасовка с заключенным. Последнего сразу же поместили в карцер.

По данным следствия, ветераны спецподразделения ФСБ "Альфа" Борис Чукаев и Александр Чуканов, а также специалист по стратегическому планированию компании "Авуар Дельта" Андрей Воскресенский участвовали в похищениях и убийствах бизнесменов в 2000-х годах, сообщает ТАСС.