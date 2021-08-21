Катастрофа с Ил-112 в Подмосковье приостановила испытательные полеты Ил-114

ОАК приостановила испытательные полеты пассажирского авиалайнера Ил-114-300 в связи с недавним крушением Ил-112В, поскольку самолеты оборудованы схожими двигателями.

Об этом сообщили в пресс-службе ОАК. По словам представителей корпорации, опытный образец самолета Ил-114-300 оборудован похожей силовой установкой, что и Ил-112В.

"Необходимо проанализировать детали и обстоятельства произошедшего с Ил-112В, включая анализ объективных данных с бортового самописца", — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что опытный образец военного транспортника Ил-112В разбился 17 августа при заходе на посадку у аэродрома Кубинка. Согласно предварительным данным, причиной крушения стала техническая поломка: из-за масла, попавшего в камеру сгорания, загорелся двигатель. Позже на месте крушения были обнаружены бортовые самописцы. В корпорации сообщили, что комиссия по расследованию только недавно начала свою работу, поэтому говорить о выводах еще рано.