Киев проигнорировал заявку представителя Крыма Александра Молохова на участие саммите "Крымская платформа", инициатором которого стала Украина.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что собирался посетить саммит в качестве руководителя Международной ассоциации "Таврида". Он хотел показать его участникам, как преобразился российский полуостров с 2014 года, и рассказать о нынешнем отношении Украины к Крыму.

"Правда о Крыме им не нужна, их интерес состоит только в одном — устроить пропагандистский шабаш русофобских ведьмаков на берегу Днепра", — отметил Молохов.

Международное мероприятие по Крыму состоится в Киеве 23 августа. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что на "Крымской платформе" собираются присутствовать представители 44 стран, в числе которых находится Турция. Представители парламента национальных общин полуострова посоветовали Анкаре отказаться от участия в мероприятиях антироссийской направленности, чтобы не нарушать добрососедских отношений между странами.