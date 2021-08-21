Прихожан подмосковной мечети отпустили без составления протокола

Задержанные ранее прихожане мечети в Котельниках отпущены из отделения полиции без составления протоколов.

Об этом сообщила Мария Красова, которая сотрудничает с "Гражданским содействием" (признано в РФ НКО-иноагентом) и оказывает задержанным правовую поддержку. По ее словам прихожане мечети были доставлены в полицию в рамках проверочных мероприятий, в ходе которых у них взяли ДНК.

В момент задержания в мечети находилось порядка 600 человек. Россиян отпустили сразу после проверки паспортов, а иностранных граждан увезли в полицию.

Напомним, ранее правоохранители задержали 600 человек в мечети в подмосковных Котельниках для проверки документов. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области сообщили, что проверяют эту информацию.