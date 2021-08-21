Ипотека интересует каждого десятого жителя России

Около десяти процентов россиян планируют приобрести жилье в ипотеку в этом году. Такими данными исследования поделился финансовый маркетплейс "Юником24".

Также 20% респондентов заявили о желании приобрести квартиру в следующие два-три года. Причем около 80% из них уверены, что без сторонних денежных средств такую покупку невозможно будет совершить. Среди опрошенных 75% не исключают оформление целевого кредита.

Возраст планирующих взять ипотеку в половине случаев не выше 35 лет. Люди постарше реже решаются на такие траты, пишет ТАСС. В настоящее время количество ипотечных заемщиков в России превышает 10 млн человек.