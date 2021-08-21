Немецкие читатели отправили Зеленского на войну с Россией без участия украинцев

Жители Германии уверены, что большинство украинцев против войны с Россией. Анализ ситуации провела газета Der Spiegel.

Журналисты издания пишут, что президент Украины Владимир Зеленский "намерен перейти в наступление". Так они оценили заявление главы государства о планах довооружения украинского черноморского флота в течении ближайших 30 лет.

Сейчас Киев скупает списанные корабли у США и Великобритании, а строительство новых будет происходить в Турции. Читатели немецкого издания в комментариях пишут, что никто из жителей Украины не хочет воевать против соседа и усилия Зеленского напрасны.

"На Украине та же самая проблема, что и в Афганистане: никто не хочет воевать за преступный и потерпевший крах режим. Путь Зеленский один воюет", — приводит перевод сообщения "ИноСМИ".

Другой пользователь отметил, что Зеленский ничем не отличается от своего предшественника Петра Порошенко. По его мнению, "пусть он воюет один", потому что украинцы против вооруженных конфликтов.