Актриса Джоли завела Instagram для освещения жизни в Афганистане

Звезда Голливуда, специальный посланник ООН Анджелина Джоли зарегистрировала свой аккаунт в социальной сети Instagram, чтобы освещать жизнь захваченного радикалами Афганистана.

Джоли указала, что на данный момент жители страны лишены возможности свободного общения и самовыражения при помощи социальных сетей. Страницу она создала, чтобы публиковать истории этих людей, которые ведут борьбу за свои права, передает News.ru.

Первая публикация звезды посвящена рассказу девушки об изменениях в собственной жизни с приходом к власти радикалов МТО "Талибан" (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Со слов жительницы Афганистана, сейчас все граждане страны живут в страхе.