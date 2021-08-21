Бывший сотрудник МВД России Игнатов научил правильно общаться с шантажистами

Вступать в контакты с вымогателями нельзя, даже если это касается жизни и здоровья. Об этом предупредил бывший оперативный сотрудник МВД РФ Михаил Игнатов.

Мошенники проявляют большой интерес к личным данным пользователей Сети. Если им удается получить какую-либо конфиденциальную информацию, то могут начать шантажировать ее владельца, передает радио Sputnik.

"Если у шантажистов оказались какие-то ваши конфиденциальные данные, которые вы сами по своей глупости разместили в соцсетях, или у вас их из телефона "вытащили", то не надо идти на поводу у шантажистов. Кладите трубку: когда они поймут, что шантаж не удался, они "сольются"", — посоветовал Игнатов.

Он заверил, что аферисты обнародуют информацию даже после получения денег, поэтому отдавать их нет никакого смысла. Если шантажисты воспользовались чрезвычайно важными сведениями и угрожают жизни и здоровью, то следует обратиться в полицию.