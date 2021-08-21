Захарова одним примером осадила всех критиков признания "Дождя" иноагентом

Противники и критики решения Минюста России о признании телеканала "Дождь" НКО-иноагентом нужно ознакомиться с аналогичным законом в США, который был принят в 1938 году.

Нормативно-правовой акт, принятый более 80 лет назад в Соединенных Штатах, является аналогичным решению российских юстициаров. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, противникам признания "Дождя" (СМИ, выполняющее функции иностранного агента) иноагентом, стоит ознакомиться с этим законом, пишет News.ru.

"Публикую скрины с сайта и ссылку самого сайта FARA об иноагентах в США. Закон старый — 1938 года, применение свежее", — пишет Захарова в своем Telegram.

Чиновница также прикрепила ссылку на судебные дела против тех, кто был уличен в нарушении данного закона в Соединенных Штатах. Под запрет попало около 500 физических и юридических лиц.