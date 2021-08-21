Джо Байдену предложили объявить сразу три импичмента

США за короткий срок правления Джо Байдена утратили уважение всего мира. На это указала конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

Политик призналась, что уже внесла на рассмотрения конгресса сразу три проекта резолюций, направленных на отстранение действующего президента от власти. Один из импичментов, по ее мнению, Байдену следует объявить из-за провала американской военной миссии в Афганистане.

Глава Белого дома также нарушил иммиграционное законодательство, добавила конгрессвумен. Она обвинила Байдена в кризисе на южной границе Соединенных Штатов.

"За семь коротких месяцев президентства Джо Байдена Америка утратила уважение всего мира. Доказательства очевидны, а его действия настолько вопиющи, что ему необходимо объявить импичмент", — подчеркнула Марджори Тейлор Грин.

Инициативы конгрессвумен вряд ли обречены на успех. Обе палаты конгресса сейчас находятся под контролем соратников Байдена.