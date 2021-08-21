Пушков: истерика Климкина отражает реальное положение дел на Украине

Украинская элита по любому поводу готова впадать в истерику, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина про Афганистан.

Климкин недавно выразил опасение, что провал военной миссии США в Афганистане ставит под сомнение сотрудничество Киева и Вашингтона для противостояния Москве. Пушков назвал высказывание бывшего украинского министра истеричным.

"Экс-глава МИД Украины впал в истерику по поводу угрозы ухода США из Украины после того, как они ушли из Афганистана", — подчеркнул сенатор в своем Telegram-канале.

Слова Климкина, по мнению Пушкова, отражают реальное положение дел в украинском государстве. В Киеве прекрасно понимают, что без США "новая Украина" ничего из себя не представляет. И если американцы бросят украинцев, то "все пропало", добавил сенатор.