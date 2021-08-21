НДС вошел в число самых распространенных скрытых налогов

Россияне должны платить законно установленные налоги и сборы. Но есть целый ряд платежей, которые скрыты, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Скрытые налоги заложены в цену приобретаемой продукции. Самыми главными из них называют НДС и акцизы. Последние налагаются на алкоголь, табачные изделия, бензин. Такие платежи можно найти в платежах за лицензии, страховки, передает "Прайм".

"Все это относительно незаметные платежи. Однако в ряде случаев их совпадение в короткий временной промежуток способно нанести удар по бюджету", — отметил юрист Соловьев.

Если сложить все известные и скрытые сборы, то получится немалый процент от дохода. Юрист советует понимать, в каких платежах есть так называемые скрытые налоги, чтобы заранее планировать свои траты.