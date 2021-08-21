Минздрав связал число роста инфарктов в России с коронавирусом

Рост числа инфарктов в России зафиксирован из-за последствий COVID-19. Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр в ходе своего рабочего визита в Республику Калмыкию сказал, что в последнее время в России увеличилось число зарегистрированных случаев инфаркта. По словам Мурашко, врачи уверены, что чаще всего такой диагноз наблюдается у пациентов, переболевших COVID-19.

При этом кампания по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в России продолжается. По последним данным, число победивших болезнь приблизилось к отметке в шесть миллионов человек, информирует телеканал "360". Мурашко призвал россиян продолжать вакцинироваться от COVID-19, а также пройти углубленную диспансеризацию, которая началась в РФ 1 июля.