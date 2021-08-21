Байден столкнулся с первыми трудностями на посту президента США

Прошедшая неделя для президента США стала самой тяжелой на посту президента из-за ситуации в Афганистане, которая спровоцировала падение его рейтинга.

Боевикам из движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) потребовалось всего несколько дней на захват столицы Афганистана, в то время как американцы утверждали, что на это уйдет несколько месяцев. В конце концов, администрация президента США признала свои ошибки, пишет Business Insider.

Байден в таком развитии событий обвинил местные власти и вооруженные силы страны. Однако сам же хвалил их за несколько недель до этого. Демократы и республиканцы раскритиковали своего лидера за неоказание помощи афганцам, которые помогали США во время конфликта.

Оказалось, что Соединенные Штаты не могут даже толком провести эвакуацию своего персонала из страны, пишет телеканал "360". Ранее планировалось, что это случится до 31 августа, однако американский лидер усомнился в успехах этой операции.

В связи с этими событиями рейтинг президента, по данным FiveThirtyEight и Real Clear Politics, впервые упал ниже, чем на 50%. По состоянию на вечер 20 августа показатель снизился до 48,9%, а ранее он составлял и вовсе 45%.