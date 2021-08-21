Маневры "Запад-2021" покажут НАТО бесполезность наращивания сил на границе с Россией

Военные учения "Запад-2021" продемонстрируют Североатлантическому альянсу бесполезность увеличения контингента вооруженных сил на приграничных с Российской Федерацией территориях.

Увеличением численности военных сил Альянс хочет, чтобы РФ почувствовала напряжение в калининградском анклаве. Однако стратегически важные маневры "Запад-2021" покажут, что не нужно накалять обстановку, считает заместитель министра обороны России Андрей Картаполов.

"Не нужно этого делать, не нужно беспокоить русского медведя", – заявил Картаполов.

Военачальник подчеркнул самодостаточность и независимость вооруженного контингента Российской Федерации в Калининграде и Балтийского флота. По словам Картаполова, военные в этом регионе могут самостоятельно выполнять задачи по назначению.