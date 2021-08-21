Подтопления нанесли сельскому хозяйству Новороссийска ущерб в 240 млн рублей

Сельскохозяйственные предприятия Новороссийска лишились большого количества урожая и кормовой базы для животных из-за подтоплений.

Природная стихия неожиданно настигла местных жителей южного города. Из-за этого властям не удалось провести срочную эвакуацию сельхозпредприятия. Подтопление лишило владельцев хозяйства большого количества урожая и кормовой базы для животных. Больше всего пострадали сливовые сады "Семигорья" и виноградники, передает "Царьград".

"В кормовую базу животноводческого хозяйства, которая должна была поддержать коров, лошадей и коз в зимний период, входило 40 тонн сена, а также 40 гектар люцерны", — сообщили в мэрии Новороссийска.

Погодные условия также повлияли на ухудшения состояния предприятий АПК. По предварительным подсчетам, общая сумма убытков составила 240 млн. рублей.