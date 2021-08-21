Ребенок стал жертвой аварии в Карачаево-Черкессии

Легковой автомобиль столкнулся с внедорожником в Карачаево-Черкесской Республике, из-за чего погибло три человека, в том числе один несовершеннолетний.

В пресс-службе регионального отделения УМВД сообщили, что ДТП произошло на автомобильной дороге Майкоп — Зеленчукская. По предварительным данным, водитель Kia Rio превысил скоростной режим и потерял управление, выехав на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником УАЗ "Патриот", пишет телеканал "360".

"На месте погибли два человека — водитель Kia Rio и его пассажир. В Зеленчукскую центральную районную больницу были доставлены двое несовершеннолетних из автомашины Kia Rio и трое из УАЗ "Патриот"", — сообщили в полиции.

Один из несовершеннолетних скончался в медучреждении. Экстренные службы ведут следственную работу на месте происшествия. Устанавливаются точные причины и обстоятельства аварии.