Захарова указала на "уход от реальности" со стороны Лондона в ситуации с Навальным

Великобритания должна привлечь к ответственности спецслужбы США за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия. Такое заявление сделала дипломат Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала заявление министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, который высказался о ситуации вокруг блогера Алексея Навального. С момента госпитализации блогера прошел ровно год. Великобритания в день годовщины приняла решение ввести против РФ новый виток санкций. Ограничения коснулись семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к якобы "отравлению" Навального, передает "Царьград".

"Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения", — указала Захарова.

Российская сторона, в отличие от американских коллег, уничтожила арсенал химического оружия согласно взятым на себя международным обязательствам. При этом Рааб призывает РФ "задекларировать запасы нервно-паралитических веществ группы "Новичок". Однако, как заметила Захарова, этот вопрос следует адресовать тем странам, которые этим веществом обладают.

Кроме того, по мнению дипломата, Лондон в очередной раз признал факт манипуляции вокруг истории с Навальным. Это стало ясно, когда Рааб заявил о "ведущей роли" своей страны в координации международного ответа после сообщений об инциденте с российским блогером.