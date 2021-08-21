Клинические испытания назальной вакцины от COVID-19 скоро начнутся в России

Специалисты центра им. Гамалеи заявили о готовности приступить к клиническим испытаниям назальной вакцины от коронавируса. Об этом рассказал директор учреждения Александр Гинцбург.

Центр им. Гамалеи завершил доклинические исследования назального препарата от коронавируса. По словам Гинцбурга, наблюдается прогресс в испытаниях. Теперь в ближайшее время ученые приступят к клиническим исследованиям.

"С назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана. Готовы перейти к клиническим испытаниям", — цитирует Гинцбурга ТАСС.

Назальная вакцина представляет собой второй компонент "Спутника V", который распыляется в носу с помощью специального шприца. Клинические испытания препарата могут стартовать в конце 2021 – начале 2022 года.