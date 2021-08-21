Застрелившего ветерана ВВС полицейского оправдали в США

Застреливший ветерана ВВС Эшли Бэббитт полицейский был оправдан после расследования Капитолия. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на ведомство.

Пенсионерка погибла от рук сотрудника службы во время штурма здания сената 6 января. Тогда женщина пыталась пройти через разбитое стекло в другой коридор здания, однако в нее на близком расстоянии выстрелил полицейский. Пострадавшую доставили в больницу, где она и скончалась. Дело о смерти американки было завершено в апреле по инициативе минюста США. По словам представителей департамента, уголовное преследование не могло начаться из-за отсутствия в убийстве преступных побуждений.

Беспорядки на территории Капитолия произошли из-за попыток протестующих отменить результаты выборов 2020 года. Предположительно американцы могли действовать по призыву бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Однако недавно ФБР предоставило документ, доказывающий непричастность политика к штурму здания, передает "Царьград".