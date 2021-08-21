"Становятся невыгодными": Кацман объяснил возможный отказ США от санкций против России

Американские власти готовы отказаться от санкций против России из-за невыгодного положения. Такого мнения придерживается украинский политолог Владимир Кацман.

Он объяснил, что введенные запреты не принесли Западу желаемого эффекта. По словам Кацмана, одним из основных факторов также является невыполнение обязательств со стороны Украины, передает "Царьград".

"Санкции не выгодны Западу. Им уже действительно надоела Украина с этим постоянным невыполнением тех или иных обязательств. К сожалению, нашу страну воспринимают, как какого-то капризного партнера, который все время меняет свою точку зрения, не выполняет свои обязательства, еще и всех заставляет вводить санкции против России", — заявил эксперт.

Политолог отметил, что сейчас позиция Украины не вызывает интереса ни у России, ни у США. Он считает, что в настоящий момент страны решают вопросы, касающиеся Киева, без непосредственного участия самого государства.