Белый дом заявил о перестрелке американских солдат с талибами в Кабуле

Военные США попали под обстрел "Талибана" (организация, запрещенная в РФ) и были разбиты при попытке попасть в аэропорт Кабула. Об этом сообщил источник в Белом доме.

Министр обороны страны Ллойд Остин сделал такое заявление в ходе закрыто брифинга. Этот факт он назвал неприемлемым и призвал к детальному разбору инцидента.

Журналист Эндрю Дезидерио раскритиковал действие американской стороны в Афганистане. Он также напомнил о словах президента США Джо Байдена, который обещал, что американские военные без труда смогут добраться до воздушной гавани Кабула.

"Одно только это заявление Остина противоречит многому из того, что Байден недавно сказал в Белом доме о том, что американцы без труда могут добраться до международного аэропорта Хамида Карзая в Кабуле", — заявил он.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских войск. Вооруженная группировка "Талибана" активизировалась и в течение нескольких месяцев захватила всю страну, объявив себя новым руководством республики.