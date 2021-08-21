Кубань вновь столкнется с сильнейшими осадками

Кубани придется перетерпеть грозовой фронт во всех районах в ночь на 21 августа. Прогнозируется до 35 мм осадков.

Особому риску подвержены территории от Ейска до Сочи. В течение трех часов возможно выпадение более 30 мм осадков. Особенно сильные дожди накроют Туапсинский, Лабинский, Мостовский, Отрадненский районы.

Река Баканка Крымского района вышла из берегов днем ранее. Предупреждение о непогоде все еще действует, однако люди уже возвращаются в свои дома, передает "Царьград".

Для безопасности населения по районам расставлены визуальные посты, а также датчики, измеряющие уровень воды беспрерывно. На настоящий момент времени они показывают повышение показателей в районе села Горное Новороссийска.