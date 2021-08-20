Политолог Солонников высоко оценил уровень вакцинации в Санкт-Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с инициативой усиления вакцинации населения перед началом осеннего сезона ОРВИ. Его решение оценил политолог Дмитрий Солонников.

Осень сулит значительным увеличением числа заражений коронавирусом в Санкт-Петербурге, поскольку учебный год начинается в традиционном формате. Несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки в городе, пока рано ослаблять бдительность, считает Александр Беглов. Сейчас важно привить как можно больше граждан. С ним согласен Дмитрий Солонников.

"Есть два пика заражаемости коронавирусом, как и респираторными заболеваниями, — это весенний и осенний. Сейчас мы начнем плавно входить в осенний. Теперь мы будем с этим жить. Вопрос правильно поставлен — нужно вакцинироваться, нужно превентивные меры применять", — считает политолог.

Также он отмечает высокий уровень подготовки Северной столицы к вакцинации. Поставить прививку можно в медицинских учреждениях, торговых центрах и даже на работе. В наличии имеются все представленные в стране вакцины. Политолог надеется на сознательность граждан Петербурга в этом вопросе.