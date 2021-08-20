Нетрезвый житель Смоленской области устроил стрельбу в Ельне

Пьяный мужчина расстрелял соседа и открыл огонь по автомобилям в городе Ельня. Правоохранительные органы пытаются обезвредить преступника.

Сотрудники полиции окружили стрелка, проводится операция по его задержанию. В результате инцидента, по предварительным сведениям, пострадал один человек, передает ТАСС.

"Предварительно, одного человека ранили в руку. [Стрелявший] мужчина окружен, территория оцеплена", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

Пострадавший мужчина, по информации РЕН ТВ, госпитализирован. Стрелок заперся в доме, правоохранители уговаривают его сдаться.