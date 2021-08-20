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Сирийские ПВО отразили ракетный обстрел Израиля

Сирийские ПВО отразили ракетный обстрел Израиля

Подразделения противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики отразили очередную ракетную атаку со стороны Израиля. Правительственные силы сбили 22 выпущенных снаряда.

Управляемые ракеты были выпущены с борта истребителей израильтян в провинции Риф Дамаск и Хомс. Сирийские операторы "Бук-М2Э" и "Панцирь-С" сбили 22 из 24 снарядов.

Благодаря своевременной и профессиональной работе ПВО Сирии из-за обстрела никто не пострадал, рассказал заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить. Разрушений объектов инфраструктуры также зафиксировано не было.