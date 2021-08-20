Сирийские ПВО отразили ракетный обстрел Израиля

Подразделения противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики отразили очередную ракетную атаку со стороны Израиля. Правительственные силы сбили 22 выпущенных снаряда.

Управляемые ракеты были выпущены с борта истребителей израильтян в провинции Риф Дамаск и Хомс. Сирийские операторы "Бук-М2Э" и "Панцирь-С" сбили 22 из 24 снарядов.

Благодаря своевременной и профессиональной работе ПВО Сирии из-за обстрела никто не пострадал, рассказал заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить. Разрушений объектов инфраструктуры также зафиксировано не было.