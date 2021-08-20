Белый дом решил послать Грэнхолм на саммит "Крымской платформы"

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм будет возглавлять американскую делегацию на саммите "Крымской платформы" на Украине. Такое решение озвучили в Белом доме.

Саммит, инициированный украинским президентом Владимиром Зеленским, стартует в Киеве 23 августа. Соединенные Штаты примут в нем участие. Состав американской делегации определил глава Белого дома Джо Байден. Возглавить ее должен министр энергетики Грэнхолм.

Участие России в предстоящем саммите в Киеве исключено. На это ранее указал вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков.