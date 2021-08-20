Вашингтон расширил связанные с "Северным потоком — 2" санкционные списки

США приняли решение ввести санкции против двух зарегистрированных в России компаний и двух судов. Расширение санкционного списка связано с реализацией проекта "Северный поток — 2".

Под американские санкции попали ходящие под российским флагом суда "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко". В черные списки также внесли АО "Нобилити" и страховую компанию "Константа".

Американские власти выступают против строительства газопровода "Северный поток — 2". Вашингтон заинтересован в поставках собственного сжиженного топлива в Европу.