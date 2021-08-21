Sohu: Россия обесценила хвастливые заявления США о «непотопляемом авианосце»

Министерство обороны РФ нашло, чем ответить на горделивые сообщения американских военных об успешно проведенных испытаниях нового авианосца ВМС США Gerald R. Ford, подтвердивших его непотопляемость.

Об этом пишут обозреватели китайского издания Sohu, по словам которых американцы желают сохранить мир мирового гегемона, и видят в России и Китае главные угрозы этим амбициозным планам.

Вашингтон концентрирует свою внешнюю политику на сдерживании и подавлении Москвы и Пектина. Но эти усилия американцев ведут как раз к противоположным результатам, так как подталкивают Россию и Китай к укреплению сотрудничества, в том числе и в военной области, реализуя тем самым самый страшный кошмар Штатов.

Как отмечают авторы статьи, горделивое заявление Пентагона об окончании испытаний самого дорогого корабля в мире – авианосца Gerald R. Ford – стало очень «странной сценой».

«В США заявили, что третий – финальный – этап тестирования живучести авианосца проходил в Атлантическом океане: военные проверяли его устойчивость к подводным взрывам. По имеющейся информации, был произведен подводный взрыв снаряда у правого борта корабля и нанес авианосцу меньший ущерб, чем предполагалось», — говорится в материале, перевод которого для русскоязычных читателей приводит «ПолитРоссия».

Global Look Press / Seaman Riley McDowell

Странность подобного хвастовства американцев, по мнению китайских экспертов, заключается в том, что оно было озвучено именно в то время, когда Россия и Китай проводили совместные масштабные военные учения.

Таким образом, Вашингтон, который считает свои Военно-морские главным преимуществом и поводом для особой гордости, «играет мускулами» перед Москвой и Пекином, говоря им, что обладает непотопляемым авианосцем.

«Испытания взрывами – отличный способ для США показать мускулы и заявить, что американский авианосец невозможно потопить. Похоже, США пытаются убедить мир в том, что им не страшно военное могущество России и Китая», — рассуждают китайские аналитики.

Но международное сообщество, по их словам, не особенно впечатлилось хвастливыми заявлениями Вашингтона. Американская армия, как признают в мире, действительно является сильной, но недостаточно мощной, чтобы иметь дело одновременно с вооруженными силами РФ и Китая, показавшими свою способность к совместным эффективным действиям.

Тем более, подчеркивают авторы материала, что Россия приняла брошенный ей вызов, и ответила сокрушительным ударом на хвастливые заявления об американском авианосце, которому не страшны подводные взрывы.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил об успешно проведенных морских испытаниях новейшей противокорабельной гиперзвуковой ракеты «Циркон», особенно подчеркнув, что новая ракета в ходе испытаний подтвердила заявленные ранее высокую дальность и точность.

Федеральное агентство новостей /

При этом авторы Sohu напоминают, что в настоящее время Соединенные Штаты Америки сильно отстают от России и Китая в области разработок гиперзвукового оружия. От новейших российских и китайских вооружений у США нет никакой эффективной защиты, и на этом фоне хвастовство Пентагона якобы неуязвимым авианосцем выглядит просто смехотворно.

«Успешные испытания гиперзвуковых ракет демонстрируют способность России наносить сокрушительные удары по врагу как с воздуха, так и с моря. Таким образом, утверждение американских военных о том, что их авианосец непотопляем, кажется просто шуткой. "Циркон" может потопить целый остров, не говоря уже об американском корабле», — пишут китайские обозреватели.

И, по их словам, Россия очень вовремя рассказала об успехах ракеты «Циркон», не оставив Соединенным Штатам никакого повода для самодовольства. А сама ракета «Циркон» точно так же не оставит шанса кораблям ВМС США, если те осмелятся нанести удар.