Погребинский: Меркель хочет оставить Путину и Зеленскому политическое завещание

Визиты Ангелы Меркель в Москву и Киев представляют собой прощальный политический тур уходящего канцлера ФРГ и должны остаться в памяти ее геополитических партнеров.

Такое мнение в комментарии информационному порталу RuBaltic.Ru высказал украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Я думаю, что это такой прощальный визит. Она хочет оставить в памяти партнеров, с которыми она имеет дело, ее собственное завещание. Мне кажется, это такой ритуальный визит», — заявил украинский эксперт.

По мнению Погребинского, в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Ангела Меркель должна была попытаться договориться о сохранении транзита российского газа через территорию Украины.

«Я думаю, что если она это тему затевает, действительно хочет как-то это оговорить с Путиным, то для меня естественно думать, что Путин скажет, что он действительно не против, но должны быть какие-то условия. Причем, мне кажется, что кроме условий экономической целесообразности должны быть и какие-то политические условия», — предположил политолог.

А президент РФ, по его словам, в ответ должен был объяснить канцлеру ФРГ, что линия поведения постмайданных украинских властей полностью исключает возможность любых совместных российско-украинских проектов, поэтому он не сможет повлиять на сохранение транзита газа после 2024 года, когда закончится действующий контракт.

kremlin.ru / Администрация президента России

Таким образом, Ангела Меркель сможет, приехав в Киев сообщить украинскому руководству, что российская сторона в принципе не против сохранения транзита через Украину, но для того, чтобы это стало возможным Киеву следует начать наконец реализовывать Минские соглашения – имплементировать в Конституцию страны «формулу Штайнмайера», принять закон о всеобщей амнистии, провести выборы в Донбассе и все остальное.

«Я не знаю, верит ли она в то, что это возможно. Я не верю в это», — добавил Михаил Погребинский.

В заключение эксперт отметил, что не верит в возможность Ангелы Меркель повлиять на возможность личной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.