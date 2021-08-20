Рар: в Германии только Меркель пока понимает, что с Россией нужно сотрудничать

Прощальный визит федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву, возможно, связан с осознанием того, что ряд международных проблем невозможно решить без сотрудничества с Россией.

Об этом в личном Telegram-канале пишет политолог из Германии Александр Рар, который уверен, что Ангела Меркель приехала в Москву не для того, чтобы просто сказать «до свидания» президенту РФ Владимиру Путину.

«Нет, она понимает, что с Россией нужно воссоздать стратегический диалог, особенно в сфере международной безопасности, — считает немецкий эксперт. — Проблему Афганистана Америка уже решать не сможет. Европа не представляет себя актором на международной арене без США. Придется перестраиваться».

Без содействия России, по словам Рара, Европе не на что рассчитывать на Ближнем Востоке, но, в отличие от уходящего со своего поста канцлера ФРГ, немецкие элиты этого еще не поняли, тем более, что СМИ в Германии перед поездкой Меркель в Москву вспоминали о России только плохое.

На Западе, отмечает политолог, очень серьезные силы работают над тем, чтобы при преемнике Ангелы Меркель не началось сближения германии с Москвой. Например, уже давно ничего не слышно от французского президента Эммануэля Макрона, который ранее не раз выступал за налаживание стратегических с Россией.

Pr Scr youtube.com / Россия 24

Также Александр Рар высказал мнение, что Германия утратила стратегическое мышление в геополитике.

«Вместо того, чтобы, как это делает Меркель, понять и переосмыслить мировой порядок и ситуацию на Ближнем Востоке, немецкие элиты погрязли в обоюдных обвинениях, какое из немецких учреждений ответственно за провал миссии в Афганистане», — приводит пример политолог.

Немецких министров, по его словам, все ругают за то, что из Афганистана вовремя не были вывезены афганские граждане, работавшие на протяжении последних лет на бундесвер, и это выглядит очень провинциально, с разочарованием заключает Александр Рар.