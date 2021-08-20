ФСБ задержала зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга по делу о получении взятки

Силовики задержали в Нижнем Тагиле заместителя прокурора Ленинского района Екатеринбурга. Подполковник юстиции подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

По предварительным данным, уголовное дело в отношении сотрудника надзорного ведомства связано с обысками в местной строительной компании, которые прошли в начале августа 2021 года. Правоохранители в настоящее время не разглашают материалы дела.

Известно, что подозреваемый провел два дня в следственном изоляторе и был отпущен по подписку о невыезде и надлежащем поведении. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Сейчас он подал рапорт на увольнение из прокуратуры Екатеринбурга.