Повсеместное открытие пунктов вакцинации оценили в ЗакСе Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан вакцинироваться перед началом учебного года. Депутат ЗакСа Ирина Иванова оценила действия градоначальника.

Беглов отметил, что если не принимать должных мер, Северная столица может столкнуться с новой волной распространения коронавируса. Взрывного роста допустить нельзя, поэтому следует позаботиться и о себе, и о своих близких, подчеркнул глава города.

Депутат ЗакСа Ирина Иванова в беседе с корреспондентом издания iReactor заявила, что открытие 43 мобильных пунктов для вакцинации в Петербурге — важная работа Беглова. Другого способа защититься от COVID-19, как пойти и сделать прививку, нет, добавила парламентарий.

"Я не вижу других способов остановить эту заразу кроме вакцинации. Если мы рассуждали раньше, что коронавирус уйдет через год, то сейчас мы понимаем, что он никуда не денется", — заметила собеседница издания.

Чем больше пунктов будет открыто, тем больше возможностей привиться. В настоящий момент много противников вакцинации, однако их позиция совершенно необоснованна, подытожила депутат.