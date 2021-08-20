США решили ввести новые антироссийские санкции в связи с "Северным потоком — 2"

США вводят санкции против одного судна и двух россиян, связанных со строительством газопровода "Северный поток — 2", сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Ведомство предоставило в конгресс США отчет, в котором указаны имена двух граждан России, против которых будут введены ограничительные меры. Политический деятель также сообщил, что в документе числится российское судно, участвовавшее в запуске проекта. Оно будет обозначено как заблокированная собственность одного из вышеперечисленных лиц.

Ранее еще девять россиян попали под санкции Вашингтона. Американское правительство применило ограничения к людям, якобы причастным к ситуации с осужденным блогером Алексеем Навальным. Также в "черном" списке оказались Институт криминалистики ФСБ и Институт экспериментальной медицины.