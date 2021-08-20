Просьбу Беглова о выделении средств из ФНБ на развитие метро оценил экономист Еремеев

Доктор экономических наук Станислав Еремеев оценил шансы губернатора Петербурга получить средства из Фонда национального благосостояния на модернизацию метрополитена.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что город готовится подать заявку в ФНБ на выделение определенной суммы средств. Смольный планирует направить деньги на покупку 950 новых вагонов метро.

Ректор ЛГУ имени Пушкина Станислав Еремеев уверен, что город на Неве имеет все шансы на то, чтобы получить необходимые средства. Развитие метро пойдет на пользу не только городу, но и всей агломерации, уверен он.

"Но без дополнительных средств реализация этого проекта невозможна", — цитирует его издание "Слово и Дело".

Экономист также напомнил, что руководство страны проявляет особое внимание к проблемам Северной столицы. Кроме того, губернатор Петербурга регулярно проводит встречи с федеральной властью, а потому, как считает эксперт, можно полагать, что у Смольного есть "принципиальные договоренности о выделении средств городу". Их, по мнению Еремеева, Беглов использует не только для закупки новых вагонов метро, но и для загрузки производственных мощностей машиностроительного сектора.