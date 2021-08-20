Банда контрабандистов пойдет под суд за ввоз почти полутонны наркотиков в Петербург

Правоохранители направили в суд дело о в отношении основных участников преступной группировки. Они занимались поставками наркотиков в Россию через Петербург.

Следователи выяснили, что фигуранты закупали запрещенные вещества в Эквадоре. Тайники они делали в контейнерах с фруктами. В течение шести лет они завезли на российскую территорию 472 килограмма контрабандного наркотика.

Под суд пойдет лидер банды, которую организовал гражданин Литвы. Следствие также установило, что один из пятерых подсудимых вовлек в незаконную деятельность несколько граждан РФ. Уголовное дело в отношении остальных членов преступного сообщества находится на стадии следствия.