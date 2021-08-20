Призыв Беглова вакцинироваться до учебного года нашел поддержку у главврача Суровцевой

Главврач городской клинической больницы №20 Татьяна Суровцева поддержала призыв губернатора Северной столицы Александра Беглова сделать прививку от коронавируса до 1 сентября.

Градоначальник напомнил населению, что скоро стартует учебный год. Кроме того, люди возвращаются из отпусков, поэтому тем, кто не прошел вакцинацию, необходимо это сделать, отметил Беглов.

"Нельзя допустить взрывного роста заболеваемости", — пояснил губернатор.

Суровцева полностью согласна с главой Петербурга. По ее словам, вакцинация взрослого населения обязательна для формирования коллективного иммунитета. Прививка помогает легче перенести болезнь в случае заражения, добавила главврач.

"К нам поступают люди в тяжелом состоянии, и поверьте, бороться за их жизнь тяжело. Лучше призвать всех вакцинироваться, это и врачам облегчит жизнь", — отметила Суровцева в комментарии Федеральному агентству новостей.

Главврач также подтвердила, что в Петербурге нет дефицита лекарств или препаратов для вакцинации. Как подчеркнула эксперт, даже швейцарские лекарства привозят в город своевременно. Подводя итог, Суровцева добавила, что это серьезные и дорогостоящие препараты, спасающие жизни пациентов.