В НАТО констатировали исчезновение законного правительства в Афганистане

Страны НАТО приостановили все программы помощи Афганистану ввиду отсутствия в этой стране легитимного правительства, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Причину данного решения западного военно-политического блока Столтенберг озвучил во время своей пресс-коференции в Брюсселе.

"Мы, конечно же, остановили всю финансовую поддержку афганскому правительству, потому что афганского правительства, которое можно поддерживать, уже нет. Все это заморожено и приостановлено", — объяснил генсек Альянса.

Исчезновение законного правительства в Кабуле произошло слишком быстро и внезапно для НАТО, признал Столтенберг. Он констатировал, что захват власти в Афганистане боевиками движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) стал неприятным сюрпризом для Запада. При этом генсек НАТО призвал талибов оказывать содействие эвакуации граждан западных стран и афганцев, сотрудничавших с военнослужащими Альянса во время многолетней оккупации Афганистана подразделениями армии США и их союзников.