Руководитель МГ "Патриот" указал на непрофессионализм "Фонтанки" в новом расследовании

Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук выступил с публичным ответом руководству издания "Фонтанка".

Столярчук отмечает, что в составе группы 85 изданий, расположенных на территории всей страны. Данные СМИ читают порядка 150 млн человек, а число просмотров на их сайтах достигает 481 миллиона.

"Фонтанка.ру" издала 20 августа материал, согласно которому СМИ, якобы имеющие отношение к Медиагруппе "Патриот", занимаются публикацией одинаковых новостей, затрагивающих повестку Петербурга. Столярчук объясняет, что издания из материала данного ресурса не входят в холдинг. Среди них — "Вестник Невы", "Городская среда Петербурга", "ИнфоРос" и "Донбасс Сегодня".

Издания медиагруппы выпустили порядка 370 тыс. новостей, где 9,5 тыс. инфоповодов затрагивают жизнь Северной столицы. Примерно 1,5 тыс. новостей были посвящены деятельности губернатора Александра Беглова. Все новости объективно освещают работу правительства Петербурга и его градоначальника.

Руководитель медиахолдинга подчеркивает, что автору провокационного материала "Фонтанки" требуется быть более аккуратной и внимательнее проверять факты перед их публикацией, чтобы "псевдорасследования" были более профессиональными.