"Россия — страна традиционных ценностей": Яппаровой ответили на вопрос о СМИ-иноагентах

Журналистку СМИ-иноагента "Медуза" Лилию Яппарову поставили на место, обратив внимание на традиционные ценности и демократические принципы, действующие в России.

Сотрудница "Медузы" (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) обратилась в пресс-службу компании "Конкорд" с вопросами, один из которых касался РИА ФАН и Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), а второй — петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Кроме того, она затронула тему СМИ-иноагентов.

"Вниманию госпожи Яппаровой: Лилия, ваши мысли путаются в голове, ваше чувство нервозности в запросе тревожит, нужно успокоиться и выдохнуть", — говорится в ответе пресс-службы.

Журналистке напомнили, что в России действует закон об иноагентах, поэтому теперь не так просто получать финансирование от "дядюшки Сэма". За подобные доходы приходится отчитываться, отметила пресс-служба "Конкорда".

"И лучше их пропить, чем тратить на антироссийскую пропаганду. Сделайте выбор, кого вам больше хочется обмануть, американцев или свою Родину?" — предложили выбрать Яппаровой.

Корреспондентке "Медузы" посоветовали обратиться в ФАН с запросами, касающимися агентства. Аналогичную рекомендацию она получила и касательно ФЗНЦ. В пресс-службе отметили, что глава Фонда Максим Шугалей мог видеть Яппарову или кого-то из ее коллег на допросах в американском секторе ливийской тюрьмы "Митига".

"Что касается Евгения Викторовича Пригожина, то все иски к малонадежным СМИ, информационным ресурсам и спикерам имеются в архивах пресс-службы. А теперь, Лилия, самое неожиданное, и это перевернет ваш внутренний мир, как если бы вы узнали, что ваш папа был женщиной. Россия — страна с традиционными ценностями, но демократическими принципами управления", — подчеркивается в ответе.

Как отмечается в сообщении, россияне, которые не работают в спецслужбах, администрации президента или других госорганах, не должны согласовывать свои действия с вышестоящим начальством.

"В отличие от иноагентов, которые должны отчитываться перед зарубежными кураторами за каждый шаг, на то они и иноагенты", — подытожила пресс-служба.

Ранее Евгений Пригожин назвал главной целью "Медузы" обеление преступлений Запада. Бизнесмен подчеркнул, что СМИ-иноагент стремится очернить все великое и доброе, созданное Россией.