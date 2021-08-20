Житель Тюмени может на пять лет угодить за решетку за экстремистские призывы в соцсетях

Сотрудники СК возбудили уголовное в отношении 34-летнего тюменца. Следователи считают, что он призывал пользователей соцсетей к экстремисткой деятельности.

Злоумышленник сделал публикации в соцсетях Instagram и "ВКонтакте". В постах он агитировал людей совершать насилие против сотрудников ФССП, ФСИН и ОМОН. Высказывания такого характера являются нарушением уголовной статьи об экстремизме, отметили в СК.

Выйти на фигуранта удалось при взаимодействии с сотрудниками ФСБ. Если вина тюменца будет доказана, его могут отправить в колонию на пятилетний срок.