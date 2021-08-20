Леонков рассказал, как может ответить РФ на захват талибами оружия США

Американское оружие, попавшее в руки радикального движения «Талибан»1* (запрещенного в РФ) после спешного ухода военнослужащих США из Афганистана, может привести к росту террористической угрозы в России и в других странах мира.

Обеспокоенность по этому поводу в беседе с изданием «Лента.ру» высказал военный эксперт, обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, по словам которого, талибы* могут использовать попавшее в их руки американское оружие для спонсирования боевиков двух запрещенных в РФ террористических группировок – ИГ1** и Аль-Каиды1***.

Ранее в Соединенных Штатах Америки заявили, что после массового захвата оставленного американскими военными при выходе из Афганистана вооружения может привести к появлению в этой стране регионального рынка сбыта оружия.

«Даже сами американцы не могут точно сказать, сколько оружия досталось талибам, ни их разведка, никто. Там есть и тяжелое оружие: бронетехника, авиация, минометные системы, а сколько стрелкового, реактивных гранатометов, ручных противотанковых — вообще невозможно сказать. Цифры есть только очень примерные», — комментирует ситуацию Алексей Леонков.

При этом военный эксперт добавил, что, если «Талибан»* действительно займется торговлей оружием, доставшееся ему от американских военных наследство закончится достаточно быстро. Талибам* было бы выгоднее использовать это оружие, спонсируя разовые акции отдельных отрядов «Аль-Каиды»*** или ИГ**.

Global Look Press / Sardar/Xinhua

Таким образом «Талибан» действительно представляет террористическую угрозу, но не сам по себе, а как снабженец оружием радикальных и террористических группировок, которые могут осуществить террористические акты, например, в странах Центральной Азии.

«Несмотря на то что ИГ** и "Аль-Каида"*** сейчас ослаблены, они все равно имеют ряд активов на территориях определенных государств. Но мы не владеем всей полной информацией, поскольку существуют они зачастую на территориях, подконтрольных другим государствам. Так что исключать опасность точно не стоит,- рассуждает Леонков. — Хотя вполне возможно, что террористы выступят и под другими знаменами, названиями — мы уже встречали такое в Сирии»

При этом эксперт отметил, что несмотря на достаточную удаленность России от Афганистана, террористические организации, тем более вооруженные американским оружием, представляют для нее угрозу, справится с которой поможет адекватное отношение к ситуации и налаживание переговорного процесса.

Global Look Press / PPI/Keystone Press Agency

Сейчас, по его словам, Россия пытается перехватить управление группировкой «Талибан»* у тех, кто привел ее к стремительному захвату власти в Афганистане. В частности, она пытается сделать так, чтобы в Афганистане люди были заняты созидательным трудом, а не тем, что показывают новостные каналы с автоматными и пулеметными очередями.

«Вместе с тем мы даем понять, что если мирное сосуществование окажется невозможным, Россия будет готова предпринять ответные действия», — добавил военный эксперт.

И в заключение беседы Алексей Леонков напомнил, что российский органы службы безопасности к настоящему времени свели к минимуму террористические акты, осуществлявшиеся в России в годы первой и второй чеченских военных кампаний.

* «Талибан», талибы — радикальная организация, деятельность которой запрещена в РФ решением Верховного суда, и ее последователи

** ИГ — террористическая группировка, запрещенная в России и ряде других стран.

*** «Аль-Каида» — террористическая группировка, запрещенная в России и ряде других стран.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации