Двое фигурантов дела о ритуальных убийствах заключены под стражу в Петербурге

Приозерский городской суд арестовал семейную пару Перевозчиковых-Хмурых по делу о ритуальном убийстве в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе органа власти.

Арестованные были задержаны за участие в ритуальном убийстве с целью жертвоприношения в лесном массиве недалеко от станции Приозерск Ленобласти. Их обвиняют в помощи Ольге Большаковой и Андрею Трегубенко, которые были задержаны ранее и уже находятся под стражей.

По данным следователей, четверо подозреваемых в 2016 году выбрали себе в жертву некого мужчину, привезли его в лес, а после избили и закололи ножом. Останки погибшего были обнаружены правоохранителями в июле этого года.

Расследование уголовного дела продолжается. Перевозчиковы-Хмурые заключены в СИЗО до 11 октября 2021 года.