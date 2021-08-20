Взрыв автомобиля в Пакистане унес жизни трех человек

Пакистанские правоохранители выясняют обстоятельства подрыва автомобиля с пассажирами внутри.

В Пакистане террорист взорвал транспортное средство на скоростной автомагистрали в Гвадаре. Внутри автомобиля находились граждане Китайской Народной Республики. В результате инцидента погибли три человека. По предварительным данным, среди жертв теракта было двое детей, сообщает агентство Reuters.

В данный момент местные правоохранители проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Ни одна террористическая организация еще не взяла на себя ответственность.