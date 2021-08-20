Минфин США расширил антироссийские санкции

Министерство финансов США ввело санкции против ряда российских граждан и двух организаций из-за дела арестованного блогера Алексея Навального.

Черный список пополнили десять граждан России, а также Институт криминалистики ФСБ и Институт экспериментальной медицины. Американское ведомство считает, что эти лица и структуры якобы имеют отношение к инциденту с Навальным.

Ранее стало известно, что Навальному предъявили новое обвинение в создании посягающей на права граждан организации. Речь идет о "Фонде борьбы с коррупцией" (ФБК1, НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России).

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России