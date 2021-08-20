Число жертв ДТП под Саратовом увеличилось до пяти

Количество погибших в массовом ДТП в Саратовской области выросло до пяти, один из которых — не достигший десятилетнего возраста ребенок. Ранее сообщалось о четырех жертвах.

Напомним, что смертельное столкновение произошло сегодня в Вольском районе Саратовской области недалеко от села Терса. Согласно данным ГИБДД, водитель Lada Largus выезжал с прилегающей территории и столкнулся с КамАЗом, после чего вылетел на встречную полосу и врезался в Volvo. Сообщалось о трех госпитализированных, среди которых был ребенок, состояние которого оценивалось как тяжелое. Также ранее ФАН публиковал кадры с места ДТП.

В данный момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и правоохранители. Межрайонная прокуратура взяла ход проверки под личный контроль.